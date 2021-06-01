Malazgirt'te normalleşme süreciyle çaylar yeniden demlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malazgirt'te normalleşme süreciyle çaylar yeniden demlendi

Malazgirt'te normalleşme süreciyle çaylar yeniden demlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ülke genelinde olduğu gibi Muş'un Malazgirt ilçesinde de yeni kararların ardından ilçede çok sayıda bulunan çay ocağı da kapılarını sabahın erken saatlerinde açarak ilk çayları demlenip servise başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Muş'un Malazgirt ilçesinde de yeni kararların ardından ilçede çok sayıda bulunan çay ocağı da kapılarını sabahın erken saatlerinde açarak ilk çayları demlenip servise başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık dört saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından Covid-19 pandemisi ile mücadelede 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeleri açıkladı. Orta risk grubunda bulunan ilçede 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan çay ocakları da sabahın erken saatlerinde taburelerini kurdu müşterilerini heyecanla beklemeye başladı

Birçok iş yeri gibi müşterilerini ağırlayan çay ocaklarında ilk temizlikler yapıldı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek konulan taburelerde vatandaşlar işlerine başlamadan önce çaylarını içip sohbet ettiler.

Dün akşam saatlerinde alınan kararları yakından takip ettiklerini belirten çay ocağı işletmecisi Ramazan Yıldırım, "Dün bir karar aldılar, çok güzel oldu. Bizler de haberi aldıktan sonra sabah gelip dükkanımız açtık temizlik yaptık. Masa ve sandalyelerimizi kurduk. Alınan kararlara göre mesafeli olacağız. Böyle daha güzel oldu, inşallah böyle devam eder. Cumhurbaşkanımıza bu süreci başlattığı için çok teşekkür ediyoruz. Milletimize inşallah hayırlı olur. İnşallah, hastalık da biter ve bundan kurtuluruz" dedi. - MUŞ

Malazgirt'te normalleşme süreciyle çaylar yeniden demlendi
Malazgirt'te normalleşme süreciyle çaylar yeniden demlendi
Malazgirt'te normalleşme süreciyle çaylar yeniden demlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti yönetimine Sedat Peker talimatı: Ciddiye almayın, önemsemeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti yönetimine Sedat Peker talimatı: Ciddiye almayın, önemsemeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Adnan Menderes İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Demet Akalın Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Şenol Güneş Abdullah Avcı Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malazgirt'te normalleşme süreciyle çaylar yeniden demlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 12:17:28. #1.15#

title