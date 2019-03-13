Malazgirt'te "Memleket İstasyonu" Oyunu Sahnelendi

Malazgirt ilçesinde "Memleket İstasyonu" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kaymakamlığın koordinesinde, Kültür Merkezi'nin konferans salonunda sahnelenen oyuna öğrenciler ilgi gösterdi.

Oyunun yönetmeni Metin Karaman, yaptığı açıklamada, grup olarak İstanbul'dan geldiklerini söyledi.

Bu oyunu daha önce de birçok ilde sahnelediklerini dile getiren Karaman, emeği geçenlere teşekkür etti.

Oyunu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve kurum amirleri de izledi.

Kaynak: AA