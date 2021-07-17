Malazgirt'te Mehmetçik'ten Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı
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Malazgirt'te Mehmetçik'ten Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı

Malazgirt'te Mehmetçik'ten Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı personelli, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı personelli, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.

İlçede görev yapan Mehmetçik, Türkiye Diyanet Vakfının dünya genelinde yardıma muhtaç insanlara el uzatmak amacıyla "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek verdi.

İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, jandarma personeline teşekkür ederek, vatandaşları kurban kampanyasına destek olmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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