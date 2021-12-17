Malazgirt'te lise öğrencilerine kırtasiye ve kitap desteği

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde Feyzi Akkaya Temel Eğitim Vakfı tarafından lise öğrencilerine gönderilen kırtasiye malzemesi ve kitaplar dağıtıldı.

1991 yılında vakıf tarafından inşa edilen Feyzi Akkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 12. sınıf öğrencilerine kırtasiye ve kitap gönderildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, gönderilen kitapları lise öğrencilerine dağıttı.

Okul Müdürü Ferdi Yağcı, desteklerinden dolayı vakıf yöneticilerine teşekkür etti.

AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri

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