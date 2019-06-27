Malazgirt'te kuraklığa karşı 5 bin metre sulama kanalı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından tarıma katkı sağlamak için hayata geçirilen sulama kanalı yapım çalışmaları sürüyor.

Malazgirt Adalar Barajı'ndan gelen ve Tarihi Milli Park alanının içinden geçerek Okçuhan köyü mevkisindeki tarım arazilerinin sulamasında kullanılacak olan yaklaşık 5 bin metre uzunluğundaki sulama kanalı yapım çalışması yoğun şekilde devam ediyor. DSİ tarafından yapılan sulama kanalı çalışmalarını yerinde inceleyen Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, 2019 yılının Malazgirt çiftçisi için yağmurların yeteri kadar yağmadığı ve kurak bir yıl olduğunu belirtti. Başkan Kılıç, "İlçemiz tarımına ve yöresel ürünlerimizin üretimine katkı sağlamak için DSİ tarafından çiftçilerimiz için sulama kanalı yapıyor. İlçemizde bu yıl kuraklık var. Kuraklıktan dolayı çiftçimizi rahatlatacak sulama kanalı projesi yoğun şekilde devam ediyor. Bizde çalışmaları yerinde denetleyerek, bir an önce sona ermesi istiyoruz. Sulama kanalına suyun verilmesinden sonra çiftçilerimizin sulama sıkıntısı kalmayacak. Gerçekten bu yıl çiftçilerimiz zor durumda. Çiftçilerimiz için bu anlamlı projeye katkıları olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Malazgirt Kaymakamlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Sulama kanalı çalışmaları bittiği zaman çiftçilerimiz rahata kavuşacak "dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA