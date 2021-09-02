Malazgirt'te Kur'an kursu temeli atıldı
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Malazgirt'te Kur'an kursu temeli atıldı

Malazgirt'te Kur'an kursu temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Muş'un Malazgirt ilçesinde hayırseverlerin yapacağı Kur'an kursunun temeli törenle atıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde hayırseverlerin yapacağı Kur'an kursunun temeli törenle atıldı.

İlçede yaşayan 80 yaşındaki Refik Aldırmaz, Aksungur Mahallesi'nde 4-6 yaş grubu çocuklar için yaptırılacak Kur'an kursunun inşa edileceği arsayı Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı.

Arsada Kur'an kursu yapılması için düzenlenen temel atma törenine, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Müftü Vekili Bekir Irmak ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Demirer, yaptığı konuşmada, Kur'an kursunun yapımında emeği geçen ve geçecek olan herkese teşekkür etti.

"Bugün burada temelini attığımız Kur'an kursundaki gayemiz yüz yıl sonrasını düşündüğümüz ahlaklı, vatanına bayrağına ve dinine bağlı nesiller yetiştirmektir." diyen Demirer, şöyle konuştu:

"Kur'an kursumuzun arsasını bağışlayan ve yapımında büyük emek sarf eden Refik amcamız ve çok kıymetli hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Temelini atacağımız Kur'an kursumuzun mahallemize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Memleketimizin güzel ahlakla yetişen nesillere ihtiyacı var. Kur'an kursumuz da buna vesile olacaktır."

Arsasını bağışlayan Aldırmaz ise 2 yıl öncede mahallede kendi adına cami yaptırdığını anımsatarak, Kur'an kursu için arsayı bağışlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Duaların ardından kursun temeli atıldı.

Malazgirt'te Kur'an kursu temeli atıldı
Malazgirt'te Kur'an kursu temeli atıldı
Malazgirt'te Kur'an kursu temeli atıldı
Malazgirt'te Kur'an kursu temeli atıldı
Malazgirt'te Kur'an kursu temeli atıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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