Malazgirt'te Kur'an kursu binası hizmete açılışı

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde yapımı tamamlanan Kur'an kursu binası hizmete açıldı.

Gölağılı köyünde yapılan Kur'an kursu binasının açılış töreninde konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, köy halkının birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir hizmeti hayata geçirdiklerini belirterek, kursun yapımında emeği bulunanlara teşekkür etti.

Açılışa İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, din görevlileri, köy halkı ve davetliler katıldı.

Demirer, program sonrasında köydeki vatandaşlarla da sohbet ederek sorunlarını dinledi.

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