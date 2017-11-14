Malazgirt'te Küpeleme ve Aşı Çalışması

Malazgirt Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpe ve aşılaması yapıldı.



İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Pekçetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl ilkbahar ve sonbahar aylarında aşılama yaptıklarını söyledi.



Pekçetin, "2017 yılının sonbahar aşılamasını yapıyoruz. Hayvanların yarısından fazlasını aşıladık. Ayrıca güncelleme çalışmalarımız devam ediyor. Küpesiz ve kayıtsız hayvanları kayıt altına alıyoruz. Yıl sonunda bu çalışmamızı tamamlayacağız." dedi.