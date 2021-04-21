Malazgirt'te Kovid-19 denetimi
-Malazgirt ilçe merkezinde iş yerlerindeki denetimlerden görüntü -Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın esnaflara kuralları anlatması Malazgirt'te korona virüs denetimi MUŞ(AA)-Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe...
-Malazgirt ilçe merkezinde iş yerlerindeki denetimlerden görüntü
-Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın esnaflara kuralları anlatması Malazgirt'te korona virüs denetimi
MUŞ(AA)-Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde denetim yapıldı.
Denetimlerde vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarılırken, Malazgirt esnafının ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına genelde uydukları görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin