Malazgirt'te Kovid-19 denetimi
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Malazgirt'te Kovid-19 denetimi

Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

-Malazgirt ilçe merkezinde iş yerlerindeki denetimlerden görüntü -Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın esnaflara kuralları anlatması Malazgirt'te korona virüs denetimi MUŞ(AA)-Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe...

-Malazgirt ilçe merkezinde iş yerlerindeki denetimlerden görüntü

-Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın esnaflara kuralları anlatması Malazgirt'te korona virüs denetimi

MUŞ(AA)-Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde denetim yapıldı.

Denetimlerde vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarılırken, Malazgirt esnafının ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına genelde uydukları görüldü.

Malazgirt'te Kovid-19 denetimi
Malazgirt'te Kovid-19 denetimi
Malazgirt'te Kovid-19 denetimi
Malazgirt'te Kovid-19 denetimi
Malazgirt'te Kovid-19 denetimi
Malazgirt'te Kovid-19 denetimi
Malazgirt'te Kovid-19 denetimi
Malazgirt'te Kovid-19 denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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