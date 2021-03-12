Malazgirt'te korona virüs tedbirleri denetimi
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Malazgirt'te korona virüs tedbirleri denetimi

12.03.2021 08:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:42
Malazgirt'te korona virüs tedbirleri denetimi

Muş'un Malazgirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde denetim yapıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde denetim yapıldı.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki iş yerlerinde denetim yaptı. Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe esnafına hayırlı işler dileklerini iletirken, salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti. Kaymakam Demirer, esnafa ve vatandaşlara ilçede artan korona virüs hastalarına dikkat çekerek, daha dikkatli olunmasını istedi.

İlçe merkezi ve iş yerinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşlara teşekkür eden Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, kurallara uyulduğu takdirde salgın sürecinin başarılı bir şekilde atlatılabileceğini söyledi.

Denetimlerde vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarılırken, Malazgirt esnafının ise sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına genelde uydukları görüldü. - MUŞ

Malazgirt'te korona virüs tedbirleri denetimi
Malazgirt'te korona virüs tedbirleri denetimi
Malazgirt'te korona virüs tedbirleri denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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