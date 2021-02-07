Malazgirt'te, kırağı tutan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu
07.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:16
Muş'un Malazgirt ilçesinde soğuk havanın etkisiyle kırağı tutan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.
Muş'un Malazgirt ilçesinde soğuk havanın etkisiyle kırağı tutan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.
İlçede etkisini sürdüren soğuk hava ve sisin ardından Sarıçam Ormanlarındaki ağaçlar beyaza büründü.
Ağaç ve bitkilerin üzerinin kırağı ile kaplanması sonucu eşsiz manzara ortaya çıktı.
Olumsuz hava koşullarının yaşamı zorlaştırdığı ilçede, besiciler kar örtüsünün üzerinde hayvanlarını yemledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin