Malazgirt'te Kıbrıs gazilerine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde 11 Kıbrıs gazisine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim edildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 11 Kıbrıs gazisine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim edildi.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, törende yaptığı konuşmada, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olacaklarını söyledi.

Şehit ve gazilerin haklarının asla ödenemeyeceğini belirten Demirer, ardından gazilere "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verdi.

Törene Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ve gazilerin yakınları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin