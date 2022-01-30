Malazgirt'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği ilçede, belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

İlçedeki bazı vatandaşlar iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.