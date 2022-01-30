Malazgirt'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Haberler
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Malazgirt'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor

AA, Veysel Eşin - Güncel
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Malazgirt'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği ilçede, belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

İlçedeki bazı vatandaşlar iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

AA / Veysel Eşin - Güncel

Malazgirt, kar, Muş, Güncel, Haber

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