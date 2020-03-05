Malazgirt'te karla mücadele çalışmaları

05.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:00

Muş'un Malazgirt ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, ara sokaklar ve kaldırımlarda biriken kar yığınlarını temizledi.

Belediye Başkanı Cengiz Altın da karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Yolları kar ve buz parçalarından temizlediklerini belirten Altın, "İlçenin her yerinde çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin zorluk yaşamaması için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor." dedi.

Kaynak: AA