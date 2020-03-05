Malazgirt'te karla mücadele çalışmaları
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Malazgirt'te karla mücadele çalışmaları

Muş'un Malazgirt ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

05.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:00
Malazgirt'te karla mücadele çalışmaları

'un ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, ara sokaklar ve kaldırımlarda biriken kar yığınlarını temizledi.

Belediye Başkanı da karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Yolları kar ve buz parçalarından temizlediklerini belirten Altın, "İlçenin her yerinde çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin zorluk yaşamaması için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor." dedi.

Kaynak: AA

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