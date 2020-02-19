Malazgirt'te karla mücadele çalışmaları
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Malazgirt'te karla mücadele çalışmaları

Malazgirt ilçesinde etkili olan yağışların ardından cadde ve sokaklarda biriken kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

19.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:45
Malazgirt'te karla mücadele çalışmaları

ilçesinde etkili olan yağışların ardından cadde ve sokaklarda biriken kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Belediye Başkanı 'ın talimatıyla ilçede başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezindeki yolları temizleyen belediye ekipleri, oluşan kar yığınlarını da kamyonlara yükleyerek ilçe dışındaki belirlenen alana taşıyor.

Karla mücadele ekibi sorumlusu Ayhan Altın, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gece gündüz çalışma yürütüklerini söyledi.

Altın, çalışmaların aksamaması için araçların cadde ve sokaklara park edilmemesi uyarısında bulundu.

Kaynak: AA
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