Malazgirt'te karla mücadele çalışmaları
Muş'un Malazgirt ilçesinde karın ardından caddelere oluşan buzlar, belediye ekiplerince kaldırılarak kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.
07.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:20
Muş'un Malazgirt ilçesinde karın ardından caddelere oluşan buzlar, belediye ekiplerince kaldırılarak kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.
Belediye Başkanı Cengiz Altın talimatıyla başlatılan çalışmalar doğrultusunda iş makinelerinin yardımıyla kırılan buz tabakaları kamyonlara yükleniyor.
İlçe merkezindeki esnaf da belediye çalışmalarına destek veriyor.
Kaynak: AA