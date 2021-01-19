Malazgirt'te kar yaşamı olumsuz etkiledi
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Malazgirt'te kar yaşamı olumsuz etkiledi

19.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:22
Malazgirt'te kar yaşamı olumsuz etkiledi

Malazgirt ilçesinde devam eden kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Malazgirt ilçesinde devam eden kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede gece başlayan kardan dolayı bir çok köy yolu kapandı.

Malazgirt Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması çalışmalarını sürdürüyor. Malazgirt Belediyesi de ilçe merkezinde kar temizleme çalışması yürütüyor.

Malazgirt Karayolları 116. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptığı belirtildi.

İş yerinin önündeki karı temizleyen esnaf Ömer Genç, geceden bu yana yaklaşık 50 santimetre kar yağdığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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