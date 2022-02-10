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Malazgirt'te kar yağışı etkili oluyor

AA, Veysel Eşin - Güncel
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Muş'un Malazgirt ilçesinde sabah saatlerinde kar etkili oldu.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde sabah saatlerinde kar etkili oldu.

Güne karla uyanan esnaf, dükkanlarının önlerinde biriken karları temizledi. Belediye ekipleri de karla kaplı cadde ve sokakları temizlemeye başladı.

Bazı vatandaşlar merkezindeki barınaklara mama ve yemek bıraktı, çocuklar da okul bahçesinde kar topu oynayarak eğlendi.

Malazgirt Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri ise ana yollarda kar küreme ve tuzlama yaptı.

Malazgirt'te kar yağışı etkili oluyor

Malazgirt'te kar yağışı etkili oluyor

Malazgirt'te kar yağışı etkili oluyor

AA / Veysel Eşin - Güncel

Malazgirt, Esnaf, Muş, kar, Güncel, Haberler

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