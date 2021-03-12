Malazgirt'te kar yağışı

Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar mart ayında havaların ısınmasını beklerken günü lapa lapa kar yağışıyla uyandılar.

Sabahın erken saatlerinde etkili olan kar yağışı, Malazgirt ilçesini beyaza bürüdü. İlçede mart ayında etkili olan kar yağışıyla beraber hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Bahar mevsimini beklediklerini, ancak kar yağışının etkili olduğunu belirten Yılmaz Demir, "Yazı beklerken tekrar kar yağıyor. Normal bir şekilde işlerimiz devam etmektedir. Kışımız tekrar geri geldi" diye konuştu.

Öte yandan, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarında da ulaşımda aksaklıkların yaşandığı belirtildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı