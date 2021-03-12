Malazgirt'te kar yağışı
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Malazgirt'te kar yağışı

12.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:00
Malazgirt'te kar yağışı

Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçedeki bazı vatandaşlar iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İlçe sakinlerinden Yılmaz Demir, ilkbahar mevsimini beklerken güne kar yağışıyla uyandıklarını ifade ederek, "Yazı beklerken tekrar kar yağdı. Mart ayında kışımız tekrar geri geldi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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