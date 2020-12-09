Malazgirt'te kar hayatı olumsuz etkiledi

Malazgirt ilçe merkezinde etkili olan kar Malazgirt Sultan Alparslan heykeli ve civarında yağan kar Kar altında trafikte ilerleyen araçlar Kara hazırlıksız yakalan serçeler MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.