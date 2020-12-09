Malazgirt'te kar hayatı olumsuz etkiledi
09.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:17
Malazgirt ilçe merkezinde etkili olan kar Malazgirt Sultan Alparslan heykeli ve civarında yağan kar Kar altında trafikte ilerleyen araçlar Kara hazırlıksız yakalan serçeler MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.
Malazgirt ilçe merkezinde etkili olan kar
Malazgirt Sultan Alparslan heykeli ve civarında yağan kar
Kar altında trafikte ilerleyen araçlar
Kara hazırlıksız yakalan serçeler MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin