Malazgirt'te kar hayatı olumsuz etkiledi
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Malazgirt'te kar hayatı olumsuz etkiledi

09.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:17

Malazgirt ilçe merkezinde etkili olan kar Malazgirt Sultan Alparslan heykeli ve civarında yağan kar Kar altında trafikte ilerleyen araçlar Kara hazırlıksız yakalan serçeler MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Malazgirt ilçe merkezinde etkili olan kar

Malazgirt Sultan Alparslan heykeli ve civarında yağan kar

Kar altında trafikte ilerleyen araçlar

Kara hazırlıksız yakalan serçeler MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Malazgirt'te kar hayatı olumsuz etkiledi
Malazgirt'te kar hayatı olumsuz etkiledi
Malazgirt'te kar hayatı olumsuz etkiledi
Malazgirt'te kar hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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