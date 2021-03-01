Malazgirt'te kar etkili oldu
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Malazgirt'te kar etkili oldu

01.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:07
Malazgirt'te kar etkili oldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent sakinleri, gece saatlerinde başlayan karla birlikte güne beyaz örtüyle uyandı.

Esnaf ve vatandaşlar, iş yerleri ile evlerinin önünde biriken karı temizlerken, bazı köy ve mezra yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kenti beyaza bürüyen kar, güzel görüntüler de ortaya çıkarttı.

Vatandaşlardan Ercan Güven, yaz mevsimini beklerken güne kar yağışıyla başladıkların belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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