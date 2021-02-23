Malazgirt'te kan bağışı kampanyası
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Malazgirt'te kan bağışı kampanyası

23.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:58
Malazgirt'te kan bağışı kampanyası

Muş'un Malazgirt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay Muş Şubesi Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğünce, Malazgirt Belediyesi kurulan standa gelen ilçe sakinleri, kan bağışında bulundu.

Kızılay Muş Şubesi Kan Merkezinde görevli Dr. Asadullah Dost, kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Kan ihtiyacını karşılamak üzere Malazgirt'te kampanya başlattıklarını belirten Dost, "18-65 yaş arasındaki herkes kan verebilir. Kana ihtiyacımız var. Onun için vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 5-10 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler." dedi.

Bağıştan önce kişinin kan değerini ve tansiyonunu ölçtüklerini anlatan Dost, kan vermenin kişinin sağlığı açısında önemli olduğunun altını çizdi.

Dost, "Soğuk havaya rağmen umutsuz kaldığımız bugünde Malazgirtlilerin duyarlı davranarak kan vermesi bizi sevindirdi. Malazgirt'e 2 günde yaklaşık 110 ünite kan topladık. Kan almanın yanı sıra vatandaşların hastalığını taramış oluyoruz. Bir bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz. Kan veren tüm Malazgirtlilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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