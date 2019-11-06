Malazgirt'te kan bağışı kampanyası

06.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:34

Türk Kızılayı Muş Şubesince Malazgirt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezinde görevli doktor Asadullah Dost, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Malazgirt'te iki günde 85 ünite kan bağışı aldıklarını belirten Dost, "Hastanelerimizin kan ihtiyacı devam ediyor. Vatandaşlarımızdan bu noktada destek bekliyoruz. Sağlıklı 18-65 yaş arası vatandaşlarımız Kızılay'a gelip kan bağışında bulunabilir. İnsanlara umut oluyoruz. Bir ünite kanın bir insanın hayatını kurtardığını belirtmek isterim. Bu konuda vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA