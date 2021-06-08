Malazgirt'te kadın kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malazgirt'te kadın kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi

Malazgirt'te kadın kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Muş'un Malazgirt ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen kurslara katılan kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen kurslara katılan kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan Malazgirt Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fehmi İpek, her yaş grubundan insanların ilgi, yetenek ve beklentileri doğrultusunda mesleki, teknik, sosyal ve kültürel amaçlı kurs açtıklarını söyledi.

Hayat boyu öğrenme eğitim merkezi olan Halk Eğitimi Merkezlerinin, beşikten mezara eğitim ilkesiyle tüm bireylere hizmet vermeyi amaç edinen eğitim kurumları olduğunu belirten İpek, yıl içinde yaptıkları çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer'e teşekkür etti.

Daha sonra Kaymakam Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ve davetliler, serginin açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

Bu acıya yürek dayanmaz! 17 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyleri ölüm kararını ortak almışlar
Bu acıya yürek dayanmaz! 17 gün önce intihar eden Mizgin'in ağabeyleri ölüm kararını ortak almışlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seren Serengil Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malazgirt'te kadın kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 13:41:59. #1.14#

title