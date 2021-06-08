Malazgirt'te kadın kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen kurslara katılan kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen kurslara katılan kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan Malazgirt Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fehmi İpek, her yaş grubundan insanların ilgi, yetenek ve beklentileri doğrultusunda mesleki, teknik, sosyal ve kültürel amaçlı kurs açtıklarını söyledi.

Hayat boyu öğrenme eğitim merkezi olan Halk Eğitimi Merkezlerinin, beşikten mezara eğitim ilkesiyle tüm bireylere hizmet vermeyi amaç edinen eğitim kurumları olduğunu belirten İpek, yıl içinde yaptıkları çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer'e teşekkür etti.

Daha sonra Kaymakam Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi ve davetliler, serginin açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin