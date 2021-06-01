Malazgirt'te kademeli normalleşme süreciyle iş yerleri hizmete başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde kademeli normalleşme süreciyle restoran, lokanta, kafeterya, pastane, çay ocağı gibi yeme-içme yerleri hizmete başladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde kademeli normalleşme süreciyle restoran, lokanta, kafeterya, pastane, çay ocağı gibi yeme-içme yerleri hizmete başladı.

İlçede sabah erken saatlerde iş yerlerine gelen esnaf, hazırlıklarını tamamladıktan sonra müşteri kabul etti.

Çay ocağı işletmecisi Ramazan Yıldırım, müşterilerini yeniden ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sabah erkenden gelip çay ocağımı açtım. Temizlik yaptım. Masa ve sandalyeleri mesafe kuralına göre düzelttim. Cumhurbaşkanımıza bu süreci başlattığı için çok teşekkür ediyorum. Bu salgının biran önce bitmesini ümit ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin