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Malazgirt'te İlköğretim Haftası törenle kutlandı

AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel
Malazgirt'te İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu programda konuşan Kaya, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yüz yüze eğitim öğretime başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Yeni eğitim öğretim yılına öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerimizle umut ve inançla başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizde aşılama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Tek dileğimiz bu salgının biran önce sona ermesi. Hem okullarımızda hem de okul servislerinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbirlerimizi aldık. Aileler gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderebilir. Milli Eğitim Bakanlığımızca tüm Türkiye'de eğitimin aksamaması için her türlü önlemler alındı."

AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri
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