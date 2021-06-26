Malazgirt'te ilk defa yapılan YKS'de bin 850 aday ter döktü

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde ilk defa Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldı.

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde ilk defa Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldı. 7 merkezde bin 850 öğrenci sınavda ter dökerken, aileleri dışarda Kur'an-ı Kerim okudu.

YKS sınavları için geçen yıllarda Muş ya da Van'a giden Malazgirtli öğrenciler, ilk defa ilçelerinde sınav heyecanı yaşadı. Malazgirt'te 7 merkezde düzenlenen YKS'ye bin 850 öğrenci katıldı. Sabah erken saatlerde sınava girecekleri binalara gelen öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından içeri alındı. Saat 10.00 itibariyle sınav merkezlerinin kapısı kapatılırken, dışarda çocuklarını bekleyen veliler, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. 135 dakikada 120 soruya cevaplandıran öğrenciler ilçelerinde sınava girmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

YKS'ye giren Cemre Sönmez, sınavın ilçede yapılmasının kendileri için iyi olduğunu ifade ederek, "ÖSYM'nin Malazgirt'te sınav yapması gayet iyi oldu. Eskiden Muş'a gidiyorduk, Tatvan'a gidiyorduk. O kadar yakın desek de aslında çok uzak. Hani kilometrelerce yol gidiyorduk. Sabah erken ya da bir gün önceden gidiyorduk. Kiminin ulaşımı vardı kiminin yoktu. Gerçekten çok zordu şimdi Malazgirt'e olması çok iyi oldu. Hem uyku açısından hem de ulaşım açısından gayet iyi oldu, mutluyuz. Gelecek senelerde de burada olmasını temenni ediyoruz" dedi. Daha önce sınav için Muş'a gittiklerini söyleyen velilerden Fatma Şancı, "Gerçekten çok memnun oldum. Daha önce ya Muş'a ya da Van'a gidiyorduk, sınavın burada olması bizleri çok memnun etti. Keşke her sene burada yapılsa bizim için iyi olur. Yol uzun olduğu için Muş'a gittiğimizde sıkıntılar yaşıyorduk ya da Van'a gidiyorduk öğrencilerimiz sıkıntı yaşıyorlardı, strese giriyorlardı. Bu sene Malazgirt'te olduğu için çok mutluyuz" diye konuştu. Bulanık ilçesinden çocuğunu sınava getiren İbrahim Bostancı, şunları söyledi:

"Bulanık buraya 25 kilometre uzaklıkta ama Muş'a yaklaşık 130 kilometre. Her yıl sınav öncesi bir gün önceden Muş'a gitmek zorunda kalıyorduk. Otel masrafları, artı ailenin yanında gelmemesi, bunların hepsi heyecan oluşturuyordu. Şimdi Malazgirt'te olması bize yakın olması çok avantajlı. Bir de sağ olsun belediye başkanımız öğrencilere meyve suyu su kek gibi yiyecekler bırakmış bu da çok güzel bir şey."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Asena Tutar