Malazgirt'te ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı
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Muş, Yaşam

Malazgirt'te ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı

Muş ve ilçelerinde faaliyetlerini sürdüren Mevlana'yı, Uluslar Arası Mazlumlar Derneği (UMADER), Korona virüsü dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlara Ramazan öncesi erzak yardımında bulundu.

18.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:17
Malazgirt'te ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı

Muş ve ilçelerinde faaliyetlerini sürdüren Mevlana'yı, Uluslar Arası Mazlumlar Derneği (UMADER), Korona virüsü dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlara Ramazan öncesi erzak yardımında bulundu.

UMADER Korona virüsü dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlara Ramazan öncesi erzak yardımında bulundu. Yardım ile ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Çetin Temel; "İhtiyaç sahiplerine yapılan yardımlarımız yoğun şekilde devam ediyor. Yardımlarımızın birçoğunu Korona virüsü dolayısı ile evlerinden çıkamayan vatandaşlara yapıyoruz. Devletimizde Korona virüsü ile mücadele kapsamında yardımlarını sıklaştırdı. Ben buradan tüm devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Bizde dernek olarak peyder pey yardımlarımız yapıyoruz. İnşallah bir illeti kısa zamanda el birliği ile atlatırız. Bu zor günlerde Ramazan ayıda yaklaştı. Bundan dolayı tüm Türkiye'deki iş adamlarımız ile irtibata geçiyoruz ve topladığımız yardımları dernek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Genel Başkanımız Zeynep Gürkan hanımefendilerde bizlere dağıtmamız için yardım kolileri yolluyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu gibi yardımlarda bulunan herkese ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bu gibi yardımlarda bulunmak isteyen hemşerilerimiz, bizlerle irtibata geçebilirler" dedi.

"UMADER Ramazan ayında sıcak ekmek dağıtacak"

Başkan Çetin, "Ramazan ayında belirleyeceğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize sıcak ekmek dağıtımı yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Birkaç iş adamı bizimle irtibata geçtiler Ramazan ayı içerinde sıcak ekmek dağıtımı için yardım edeceklerini bildiler. Böyle yardım sever iş adamlarımızdan ve vatandaşlarımızdan Ramazan'da sıcak ekmek kampanyasına destek vermelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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