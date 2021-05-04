Malazgirt'te ihtiyaç sahibi aileye Kaymakamlık ve hayırseverler sahip çıktı

Muş'un Malazgirt ilçesinde ihtiyaç sahibi aileye Malazgirt Kaymakamlığı ve hayırseverler sahip çıktı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde ihtiyaç sahibi aileye Malazgirt Kaymakamlığı ve hayırseverler sahip çıktı.

Sultangazi Mahallesi'nde kötü koşullardaki bir evde 4 çocuklu Atlı ailesinin ihtiyaçları Malazgirt Kaymakamlığı, belediye ve hayırseverler tarafından karşılandı.

Kendilerine yardımda bulunan Kaymakamlığa ve hayırseverlere teşekkür eden anne Güler Atlı, zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Beton zeminde yattıklarını gören komşularının halı ve çeşitli yardımlarda bulunduğunu anlatan Atlı, "Kaymakamlık ve belediye gıda kolileri getirdi. Öğretmen Sibel Kaplan da ev eşyası getirdi. Çocuklarıma yatak, baza, battaniye, dolap, halı, buzdolabı, çocuk bezi, gıda yardımı ve nakdi yardım getirdi. Çamaşır makinesi, fırın, ocak, tüp, çocuklarıma ayakkabı, elbise ve gıda kolisi getirildi. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Öğretmen Kaplan ise sosyal medyada ailenin yaşadıklarına tanık olduğunu belirterek, "Deva Partisi İlçe Başkanı Öner Ergün'ün vasıtasıyla mağdur ailemizle iletişime geçtik. Aileyi ziyaret ettiğimde ihtiyaç sahibi olduklarını gördüm. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Herkesi bu ailemize yardıma davet ediyorum. Devletimiz de gereken yardımları yapıyor. Biz de buna katkı sağlamak için elimizi taşın altına koymalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin