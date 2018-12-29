Malazgirt'te "Güven Huzur" Uygulaması

Malazgirt ilçesinde "güven ve huzur" uygulaması yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için çalışmalarına devam ediyor.

Kamu kurum ve kuruluşları çevresinde, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları, duraklar, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçelerde denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında çok sayıda kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Kaynak: AA