Malazgirt'te fidanlar toprakla buluşturuldu
AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel
Muş'un Malazgirt ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.
MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Malazgirt Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, çam fidanlarını toprakla buluşturarak can suyu verdi.
Etkinliğe, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.