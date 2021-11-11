Malazgirt'te fidanlar toprakla buluşturuldu - Haberler
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Malazgirt'te fidanlar toprakla buluşturuldu

AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel
Malazgirt'te fidanlar toprakla buluşturuldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Malazgirt Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, çam fidanlarını toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Etkinliğe, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Malazgirt'te fidanlar toprakla buluşturuldu

Malazgirt'te fidanlar toprakla buluşturuldu

Malazgirt'te fidanlar toprakla buluşturuldu

Malazgirt'te fidanlar toprakla buluşturuldu

AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri
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