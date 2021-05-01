Malazgirt'te fidan satışları
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Malazgirt'te fidan satışları

Malazgirt'te fidan satışları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muş'un Malazgirt ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte fidan satışları başladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte fidan satışları başladı.

Malazgirt'te Abdulselam Bilecek isimli vatandaş, çevre il ve ilçelerden getirdiği meyve fidanlarını satışa sundu. Vatandaşların en çok elma ve kayısı fidanına ilgi gösterdiğini ifade eden Bilecek, "Malazgirt ilçemizde yıllardan beri meyve fidanı ve cam ağacı satıyorum. Bahar aylarının gelmesiyle ve havaların ısınmasıyla birlikte bizde bu yıl fidan satışlarımıza başladık. Elma, kayısı, ceviz, şeftali, incir, karadut, kiraz ve armut gibi birçok meyve fidanlarım var. Meyve fidanlarının yanında çam ağacı da satıyorum" dedi.

Meyve fidanlarını 20 ile 25 TL arasında değişen fiyatlardan sattığına değinen Bilecek, Mayıs ayında satışların daha da artacağını umut ettiklerini belirterek, "Sattığımız fidanlar içerisinden en çok elma ve kayısı fidanına vatandaşlar rağbet gösteriyor. Ayrıca fidan satın alanlar mutlaka sertifikalı olup olmadığına, hastalıklı olup olmadığına ve köklerine mutlaka bakarak satın alsınlar" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Malazgirt'te fidan satışları
Malazgirt'te fidan satışları
Malazgirt'te fidan satışları
Malazgirt'te fidan satışları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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