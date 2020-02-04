Malazgirt'te engelli ve yatalak hastalara tekerlekli sandalye yardımı

04.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:20

Muş'un Malazgirt ilçesinde, engelli ve yatalak hastalara tekerlekli sandalye yardımında bulunuldu.

1071 Bir Umutta Sen Ol Yardım Derneği ve Danişmentgazi Mahallesi Hasan Başaran, sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya kapsamında 15 tekerlekli sandalye temin etti.

Başaran, hayırseverlerin gönderdiği 15 tekerlekli sandalyeyi ilçedeki engelli ve yatalak hastalara ulaştırdı.

Engellilerin mutlu olması için kampanyayı düzenlediğini belirten Başaran, "Bağışta bulunan Gamze Elibol'a teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşlara daha rahat ulaşmak için 1071 Bir Umutta Sel Derneğini kurdum. Derneğe gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyorum." dedi.

Kaynak: AA