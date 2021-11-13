Malazgirt'te emniyet kemeri uygulaması yapıldı

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında trafik uygulaması yapıldı.

Cumhuriyet Meydanındaki uygulamada Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı.

Demirer, "Emniyet kemeri, kazalarda yaralanma ve hayat kaybı riskini en aza indiren bir etken. Bir hareketimiz ile takacağımız bu emniyet kemeri belki de o anda hayatımızın dönüm noktası olabilir. Tüm sürücülerimizi, araçlarına bindikleri anda bir hareket ile emniyet kemerlerini takmaya ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmaya davet ediyorum." dedi.

Uygulamaya, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Levent Tağma da katıldı.