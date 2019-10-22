Malazgirt'te elektrik hatları yer altına alınıyor

22.10.2019 16:16

Muş'un Malazgirt ilçesinde cadde ve sokaklardaki elektrik hatları yer altına alınıyor.

Malazgirt Belediyesi ve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. Türkerler VEPSAŞ iş birliğiyle ilçede elektrik kesintilerine ve görüntü kirliliğine neden olan elektrik hatlarının yer altına alınması için çalışma başlatıldı.

Yapılacak çalışmayla ilçeye daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA