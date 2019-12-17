Malazgirt'te düve alım desteği ve değerlendirme toplantısı

17.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:36

Malazgirt ilçesinde 2019 yılı düve alım desteği ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Malazgirt Ziraat Odası'ndaki toplantıda konuşan Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt Ziraat Odası'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Altın, "Malazgirt, tarım ve hayvancılık ilçesidir. Devletimizin Türkiye'deki üreticilere verdiği destekler her geçen gün daha da çoğalıyor. Biz de belediye olarak tarım ve hayvancılığın ilçe daha da fazla gelişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yüzde 40 hibeli düve alım desteği programı tüm halkımıza hayırlı olsun." dedi.

Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ferit Yıldız ise bakanlığın TÜRKVET'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilere, düve ve manda konusunda yüzde 40 hibe verileceğini kaydetti.

Bu yıl için başvuruların 16 Aralık 2019 ile 14 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacağını bildiren Yıldız, "Yetiştiricilerimiz başvurularını bağlı oldukları il ve ilçe müdürlüklerimize yapabileceklerdir. Tarım ve hayvancılık alanında bölgemiz ve ülkemiz için yüksek katma değer oluşturan ilimiz için faydalı olacağına inandığımız bu projeye yetiştiricilerimizin de rağbet göstereceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da ilçede hayvancılığın daha ileri seviyeye götürülmesi amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Düve alım desteklemesinin ilçemizde hayvancılık için iyi bir fırsat. Üreticilerimizin bu desteklerden faydalanması için azami gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, Malazgirt Tarım ve Orman Müdürü Müdürü Oktay Can, muhtar ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA