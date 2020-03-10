Malazgirt'te Dünya Kadınlar Günü etkinliği
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Dünya Kadınlar Günü, Emre YALÇIN, Malazgirt, Güncel

Malazgirt'te Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Malazgirt Sosyal Hizmet Merkezi ile Malazgirt Aile Destek Merkezince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

10.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:18
Malazgirt'te Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Malazgirt Sosyal Hizmet Merkezi ile Malazgirt Aile Destek Merkezince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kültür merkezi toplantı salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Emre Yalçın, yaptığı konuşmada, kadınlar gününü kutlayarak, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Garnizon Komutan Vekili Personel Asteğmen Fatih Yiğit, Belediye Başkan Vekili Cezayir Bozkurt, Cumhuriyet Savcısı Dilek Otay, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Devlet Hastanesi Başhekimi Zekeriya Hannarici, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Köse, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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