Malazgirt'te düğün sezonu açıldı
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Malazgirt'te düğün sezonu açıldı

Malazgirt'te düğün sezonu açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muş'un Malazgirt ilçesinde, normalleşme süreci ile birlikte düğün sezonu başladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, normalleşme süreci ile birlikte düğün sezonu başladı.

1 Haziran tarihinden sonra tüm Türkiye'de başlayan kontrollü normalleşme süreci ile birlikte Muş'un Malazgirt ilçesinde sezonu açıldı. Sezonun başlaması ile birlikte evlenecek çiftler, kapalı salon yerine açık hava konseptlerine daha fazla ilgi duyuyor. Çiftler, led ışıklarla süslenen açık hava kır düğünleri ile dünya evine girmenin mutluğu yaşıyorlar.

Oğlunu evlendirmek için yaklaşık bir buçuk yıldır beklediğini belirten Aziz Halifeoğlu isimli vatandaş, "Yaklaşık bir buçuk yıldır pandeminin bitmesini bekliyorduk. Türkiye'de başlayan kontrollü normalleşme süreci ile oğlumu evlendirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bizlerde bu mutlu günleri görebilmek için tam bir buçuk yıl bekledik. İnşallah Türkiye'de başlayan ve yoğun şekilde devam eden aşılama çalışmaları neticesinde pandemi son bulur ve hastalık kalmaz" dedi.

Düğün organizasyon işletmeciliği yapan Zuhal Tayden ise kontrollü normalleşme süreci ile birlikte düğün sezonunu açtıklarını belirterek, "Korona virüs hastalığı yüzünden kimse kapalı alanda düğün yapmak istemiyor. Biz de açık havada kendi tasarımlarımız ile led ışıklı, rüya gibi sahneler hazırlıyoruz. Sezonun hastalıksız geçmesini arzu ederken, evlenecek olan tüm çiftlere de ömür boyu mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Malazgirt'te düğün sezonu açıldı
Malazgirt'te düğün sezonu açıldı
Malazgirt'te düğün sezonu açıldı
Malazgirt'te düğün sezonu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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