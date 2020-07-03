Malazgirt'te doludan etkilenen arazilerde hasar tespit çalışması başladı
Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle zarar gören arazilerde hasar tespit çalışması yapıldı.
03.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:18
Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle zarar gören arazilerde hasar tespit çalışması yapıldı.
Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ve beraberindeki heyet, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki arazilerde incelemelerde bulundu.
Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Kılıç, ilçede etkili olan dolu nedeniyle tarım arazilerinin büyük bölümünün zarar gördüğünü aktardı.
Hasar tespit çalışmaları bittikten sonra yetkili birimlerle konuyu değerlendireceklerini belirten Kılıç, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kaynak: AA