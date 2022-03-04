Malazgirt'te "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malazgirt'te "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Malazgirt'te

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

MALAZGİRT, MUŞ (İHA) - MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

Türkiye'deki tüm okullarda olduğu gibi Muş'un Malazgirt ilçesinde de "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulunda yapılan deprem tatbikatına Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin her okulunda aynı anda saat 11.30'da siren sesi ile başlayan deprem tatbikatı sırasında Malazgirtli öğrenciler ilk olarak çök-kapan tekniği uyguladı. Daha sonra öğretmenlerin komutları ile öğrenciler sırayla yangın merdivenlerinden inerek okulun bahçesinde uygulanan güvenli alana geçtiler.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, öğrencileri güvenli alanda karşılayarak, tüm Türkiye'de yapılan tatbikatın önemine değindi.

Öğrenciler son olarak öğretmenlerinin komutları ile tekrar güvenli şekilde sınıflarına geçti. - MUŞ

Malazgirt'te Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Malazgirt'te Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Malazgirt'te Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Malazgirt'te Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

Malazgirt'te Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı yapıldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Malazgirt, Türkiye, Deprem, Muş, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title