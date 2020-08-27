Malazgirt'te Denizli'nin oba çadırına büyük ilgi
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Malazgirt'te Denizli'nin oba çadırına büyük ilgi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katıldı.

Malazgirt'te Denizli'nin oba çadırına büyük ilgi
27.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:22

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilen 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü anma etkinlikleri, Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programlarında Denizli Büyükşehir Belediyesi de Türkiye'nin dört bir tarafından ve Türk dünyasından katılımcıların iştirak ettiği Anadolu'nun Fethi 1071 adlı programda kurduğu oba çadırı ile büyük ilgi gördü. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin oba çadırını ziyaret edenler Denizli Horozu, Yatağan palası, Buldan Dokuması, zeybek ve efe kültürü ile tanıştı. Oba çadırında ayrıca Denizli'nin doğal ve tarihi turizm değerleri ile kültürel öğeleri katılımcılara anlatıldı.

"Atlı birlikler zeybeğe eşlik etti"

Öte yandan kutlamalarda Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu efe kıyafetiyle zeybek oynarken, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM) Atlı Jandarma Timleri de zeybeğe eşlik ederek oyun esnasında şaha kalkması izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

"Geleneksel Türk El Sanatları ve spor dalları sergilendi"

Bitlis'te 37 tematik çadırın kurulduğu programda toy temsilleri, beşik toyu, gelin gelme toyu, tuşo toyu (bebeğin ilk adımı) sağdıç atışması gibi geleneksel etkinlikler düzenlendi. 20 geleneksel el sanatları atölyesi ile Ahlat esnaf ve sanatkarlarının yer aldığı etkinliklerde kök börü, atlı cirit gibi geleneksel sporlar ve atlı okçuluk gösterilerine de ev sahipliği yaptı. Okçuluk deneyimleme alanlarının kurulduğu alanda ziyaretçiler, yay-deri-ok, hat atölyelerine de katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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