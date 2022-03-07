Malazgirt'te çocuklara yönelik müze gezisi ve film etkinliği düzenlendi

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamlığı ve Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "Çocuk Sinema Günleri" etkinliği kapsamında çocuklar müzeyi gezdi, sinemada film izledi.

Polis ekiplerince Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulundan alınan öğrencilere, 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesi gezdirildi.

Müzedeki eserlerle ilgili bilgi verilen öğrenciler, 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı verilen mücadeleyle ilgili animasyonları izledi. Öğrenciler, daha sonra müzedeki sinema salonunda "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi.

Öğrencilerden Elanur Yanar, ilk kez sinemada film izlediğini belirterek, "Bugün çok güzel bir gündü. Çok güzel bir ortam oldu bizim için. Naim Süleymanoğlu gibi kahraman bir sporcunun filmini izledik. Çok güzel bir gün geçirdik. Kaymakamımıza ve İlçe Emniyet Müdürümüze çok teşekkür ederiz. Polis ağabeylerimiz bizim için çok uğraştılar. Bunlar bizim için güzel bir anı oldu." diye konuştu.

Etkinliğe Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, İlçe Kültür ve Turizm Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, öğretmenler ve polisler katıldı.