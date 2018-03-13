Malazgirt'te Cenaze Yıkama Kursu

Muş Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ilçe Müftülüğü tarafından kadın ve erkeklere yönelik cenaze yıkama ve kefenleme kursu veriliyor.

Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan cenaze yıkama kursunda eğitimler, Kur'an kursu öğreticileri ile imamlar tarafından veriliyor. Ölüm gerçeği, ölmek üzere olan kişiye yapılması gereken görevler, şehit ve şehit cenazesi, dinimizde temizlik, abdest ve gusül, cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, cenaze namazı ve duaları, taşıma ve defin, taziye konularının anlatıldığı kurslarla ilgili açıklamada bulunan İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, "Cenaze yıkama ve kefenleme son derece önemli, dini bir görevdir. Bu kursun açılmasını özellikle ben talep ettim. Çünkü Malazgirt için çok ciddi bir ihtiyaçtı. Erkek cenazelerini yıkama ve kefenleme de biraz sıkıntılarımız vardı. Bu açtığımız kurslarla bu sıkıntılarımız sona erecek. Ancak bayan cenazelerini yıkayacak gönüllü bayan bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu işi bilen ve gönüllü olarak yapanlar azaldı. Bilenler de cenaze yıkamaya cesaret edemiyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz istişarede böyle bir kursun açılmasına karar verdik. Kursa katılanlara cenaze yıkama ve kefenlemeyi öğretiyoruz" dedi.

Malazgirt'te ilk defa böyle bir kursun açıldığını ifade eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fehim İbek, "Özellikle kadın cenazeleri yıkayıp kefenleyecek kişi bulmakta zorluk çekmekteyiz. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve müftülük işbirliği ile hem erkeklere hem de bayanlara yönelik olarak açtığımız kursa 40 kişi başvurdu" ifadelerini kullandı. - MUŞ