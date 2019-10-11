Malazgirt'te cadde ve sokaklara şehitlerin isimleri verildi

11.10.2019 12:46

Muş'un Malazgirt Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokaklara şehitlerin isimlerini verdi.

Malazgirt Belediyesi tarafından ilçede başlatılan hizmet atağı devam ediyor.

Yapımı tamamlanan cadde ve sokaklara PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk ve Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız, FETÖ terör örgütü tarafından şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ve PKK'lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'in isimleri verildi.

Şehit isimlerinin cadde ve sokaklara verilmesi ilçedeki vatandaşları da memnun etti.

İlçe sakinlerinden Ercan Güven, çocuklarının şehitlerin isimlerinin verildiği cadde ve sokaklarda yaşayacaklarını ve şehitleri asla unutmayacaklarını söyledi.

Kaynak: AA