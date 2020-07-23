Malazgirt'te cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı Malazgirt Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.

Malazgirt Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.

Belediye ekipleri, çarşı merkezi, Cumhuriyet Meydanı ve Yılankıran caddesini tazyikli suyla yıkayıp dezenfekte etti.

Malazgirt Belediye Park ve Bahçeler Müdür Vekili Kenan Aslan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkandıklarını söyledi.

Pandemiden dolayı çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"Halkımızın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarımız devam ederken, cadde ve sokaklarımızı da tazyikli suyla düzenli olarak yıkıyoruz. Yoğun kullanılan çarşı merkezinde gece yoğunluğun azalmasıyla yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Program dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA