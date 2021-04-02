Malazgirt'te bisiklet sezonu açıldı
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Malazgirt'te bisiklet sezonu açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Malazgirt'te bisiklet sezonu açıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde bahar mevsimiyle birlikte açılan bisiklet sezonu, çocukların olduğu kadar tamirci ve satıcıların da yüzünü güldürdü.

Muş'un Malazgirt ilçesinde bahar mevsimiyle birlikte açılan bisiklet sezonu, çocukların olduğu kadar tamirci ve satıcıların da yüzünü güldürdü.

İlçede 14 yıldır bisiklet tamiri yapan Abdullah Tokmak, havaların ısınmasıyla birlikte bisiklet satışı ve tamirinin de başladığını ve işlerinin iyi olduğunu söyledi. Çok yoğun oldukları için işleri yetiştiremediklerini belirten Tokmak, "Bisikletlerin genel arızası; cant kırılması, çatal kırılması, zincir kırılması oluyor. Bir bisikletin tamiri yaklaşık yarım ile bir saat arası sürebiliyor. Tamirine göre de bazen yarım günde süren oluyor. Bisiklet süren çocukların da yollarda dikkatli olmaları ve bisiklet frenlerini yaptırmaları gerekir. Pandemi dolayısı ile evlerinde sıkılan büyükler ve çocuklar genelde yoğun ilgi gösteriyor. Sezonumuz 9'uncu ayın sonuna kadar devam edecek. Elimizde şu anda 100 tane bisiklet var. Her ihtiyaca göre bisikletimiz var. Ayrıca servis dışında da işler yapıyoruz. Her ailede de muhakkak bir bisiklet vardır" dedi.

Bisiklet dışında motosiklet tamiri de yapan Abdullah Tokmak, "İlçemizde kış ayları çok uzun oluyor, haliyle evde sıkılan çocuklar ve vatandaşlar havalar ısınır ısınmaz bisikletçilerin yolunu tutuyorlar. Hal böyle olunca bizde bu aylarda çok yoğunluk yaşıyoruz. Ben ayrıca her türlü elektrikli testere, motosiklet ve ATV tamiri de yapıyorum. Allah'a çok şükür elimizden bu iş geliyor ve çoluk çocuğumuza ekmek götürebiliyoruz" diye konuştu. - MUŞ

Malazgirt'te bisiklet sezonu açıldı
Malazgirt'te bisiklet sezonu açıldı
Malazgirt'te bisiklet sezonu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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