Malazgirt'te belediye personeline yönelik seminer
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Malazgirt'te belediye personeline yönelik seminer

Malazgirt'de ilçe Sağlık Merkezince belediye personellerine "madde bağımlılığı ve kanser" konulu seminer verildi.

26.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:38
Malazgirt'te belediye personeline yönelik seminer

'de ilçe Sağlık Merkezince belediye personellerine "madde bağımlılığı ve kanser" konulu seminer verildi.

Meclis toplantı salonunda düzenlenen programda katılımcılara, madde kullananların nasıl anlaşılacağı, fiziksel belirtileri ve çözüm yolları, bağımlılık döngüsü, bağımlılıkta çoklu sorun, bağımlılık tedavisi ve ailelere düşen görevler konularında bilgiler verildi.

Programda Psikolog Engin Laçin, insanları zararlı alışkanlıklara yönlendiren sebepler ve zararlı alışkanlıklarla ilgili sunum yaptı.

Ebe Nuray Kuyucu ise rahim kanseri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: AA

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