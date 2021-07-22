Malazgirt'te bayramlaşma programı
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Malazgirt'te bayramlaşma programı

Malazgirt'te bayramlaşma programı
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Muş'un Malazgirt ilçesinde, bayramlaşma programı düzenlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, bayramlaşma programı düzenlendi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı içinde bulunan Millet Bahçesinde düzenlenen programda, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Herkesi kaynaştıran, bütünleştiren, birlik ve beraberliğin en güzel ifadesi olan bayramların toplumsal huzurun, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine katkıda bulunduğunu belirten Demirer, "Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini dilerim. Tüm İslam aleminin ve özellikle değerli Malazgirtli hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım." dedi.

Belediye Başkanı Cengiz Altın ise programa katılan konuklara teşekkür ederek, ilçe halkının bayramını kutladı.

Demirer ve protokol üyeleri, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve özel harekat büro amirliğini ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Devlet Hastanesini deziyaret eden Demirer, sağlık çalışanları ve hastaların bayramını tebrik etti.

Programa Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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