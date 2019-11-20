Malazgirt'te balıkçılar yeni yerine taşındı

20.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:56

Muş'un Malazgirt ilçesinde balıkçılar, belediye tarafından kurulan balık pazarında satış yapmaya başladı.

Belediye Başkan Cengiz Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık pazarının açılmasının esnafı mutlu ettiğini söyledi.

Eski Hükümet konağını yıkarak yerine 250 araçlık oto park yaptıklarını belirten Altın, şunları aktardı:

"Bu oto parkımızın hemen girişine balıkçılar için pazar kurduk. Otopark sıkıntısı olmayan, geniş dükkanlarıyla yeni balık satış yerleri, sezon boyunca vatandaşların uğrak yeri olacak. Yeni pazarımız ilçemize hayırlı olsun."

Daha önce ilçe merkezinde zor şartlar altında balık satabildiklerini belirten Alican Aydın, "Burası düşündüğümüzden çok daha iyi oldu. Müşterilerimizin buraya gelmesini istiyoruz. Belediye, vatandaşların aileleriyle gelip balık alabilecekleri bir yer yaptı. İlçemize yakışan bir yer oldu. Teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA